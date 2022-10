Uitspraken Ad Melkert schokken oud-LPF'ers: ‘Dit kun je gewoon niet hardop menen’

Voor het eerst vertelde Ad Melkert uitgebreid over zijn ervaringen in Het jaar van Fortuyn. Hij liet zich interviewen door topjournalist Coen Verbraak op het Geschiedenis Festival van het Historisch Nieuwsblad, met publiek erbij. Maar camera’s en microfoons waren niet welkom, zo stemde de organisatie af met Melkerts woordvoerder. Twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn en de tumultueuze verkiezingen van 2002 lijkt Melkert amper veranderd. Zo stelt hij dat Fortuyn groot werd gemaakt door ‘buitensporige media-aandacht’.

Oud-LPF’er Mat Herben: ,,Die opmerking over de buitensporige media-aandacht is absolute dwaasheid.’’ Hij betreurt het dat ‘er geen voortschrijdend inzicht is’. Dat vindt ook zijn oud-collega Joost Eerdmans. De huidige lijsttrekker van JA21 beschrijft dat ‘een combinatie van treurigheid en enorm onbegrip’ hem overviel bij het horen van Melkerts uitspraken. ,,Dat je na zoveel jaren het blijkbaar nog steeds niet verwerkt hebt en er totaal niets van geleerd hebt. Ad Melkert probeert nu nog een wedstrijd te winnen die hij al lang verloren heeft. Hij is niks veranderd: hoe ouder, hoe niet wijzer. Verbitterd als een klein kind.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Lijsttrekkers Pim Fortuyn (rechts), Ad Melkert (midden) en Thom de Graaf (links) tijdens het afsluitende debat van de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002. © NOS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Hoe zat het ook alweer? In mei 2002 waren er landelijke verkiezingen. Peilingen voorspelden dat dit een nek-aan-nekrace zou worden tussen PvdA-leider Ad Melkert en VVD-leider Hans Dijkstal, maar Pim Fortuyn domineerde het nieuws met zijn aanvallen op de islam en op ‘de puinhopen van paars’. Daarmee doelde hij op de coalitie van PvdA, VVD en D66, die destijds acht jaar aan de macht was. Begin maart werd Pim Fortuyn met Leefbaar Rotterdam in één klap de grootste partij in Rotterdam. Dit tot verbijstering van PvdA’er Ad Melkert.

Fortuyn als voorloper van Trump

In het interview van dit weekend zegt Melkert dat hij Fortuyn ziet als een voorloper van oud-president van de VS Donald Trump. ,,Ze bespelen de onderbuik’’, aldus Melkert. Eerdmans onthutst: ,,Dat kun je gewoon niet hardop menen! Er is zo verschrikkelijk veel verschil tussen Trump en Fortuyn. Ik denk dat hij het nooit zal gaan snappen.’’

Eerdmans noemt het ‘zorgwekkend dat zelfs de hoofdrolspelers van toen nog zo in hun bubbel zitten en niet snappen hoe buitenstaanders denken’. En hij vindt het ontluisterend dat ‘interviewer Paul Witteman nog een trap na krijgt’. Melkert erkent in het interview weliswaar dat hij bij het beruchte lijsttrekkersdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 de professionaliteit had moeten hebben om Fortuyn te feliciteren, maar legt de schuld óók bij de NOS en presentator Witteman. Melkert verwijt Witteman dat hij hem voor het blok zette door hem ‘als een schooljuffrouw te vragen’ waarom hij de winnaar niet feliciteerde.

Rotterdammer Marco Pastors vindt ‘het echt wonderbaarlijk hoe Ad Melkert niet wil zien dat Pim Fortuyn inhoudelijk gelijk heeft gekregen’. ,,De verwaarlozing van de overheid. Dat staatsbedrijven niet geprivatiseerd zouden moeten worden. Alle pijn rond immigratie en integratie die in de jaren erna toch heel erg is gaan spelen en waar nog steeds mee wordt geworsteld.’’ Hij noemt de reactie van Melkert ‘vooral zielig’.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Het jaar van Fortuyn. © screenshot

In de onlangs uitgezonden en bejubelde tv-serie Het jaar van Fortuyn was volgens Pastors juist wat goodwill gekweekt voor rol van Ad Melkert. ,,In die serie komt hij er nog best aardig vanaf. Maar dat beetje goodwill dat hij in de serie had gekregen heeft hij nu alweer verspeeld.’’

Deze site heeft ook nog andere politici gevraagd om te reflecteren op de uitspraken van Ad Melkert. Maar Thom de Graaf, destijds lijsttrekker van D66, die ook bij het vraaggesprek aanwezig was, wil er bijvoorbeeld ‘niks over zeggen’. PvdA’er Jeltje van Nieuwenhoven laat ook weten dat het ‘zonder een reactie van haar kant zal moeten’.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: