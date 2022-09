Uitspraak Raad van State: Afghanen kunnen weigering evacuatieverzoek aanvechten

Er is geen wet die de Nederlandse overheid verplicht om iemand naar Nederland te halen. Als de overheid een beslissing neemt over een evacuatieverzoek, is dat geen officieel besluit en kan er geen bezwaar worden gemaakt, stelde de rechtbank in Haarlem afgelopen maart. Maar de Raad van State - de hoogste bestuursrechter van ons land - ziet dat anders: in dit uitzonderlijke geval is er wel sprake van een formeel besluit.

Dat komt door een motie die de Tweede Kamer in augustus vorig jaar aannam. In die zogeheten motie-Belhaj droeg de Kamer het kabinet op bepaalde groepen uit Afghanistan te halen en te zorgen voor een versnelde asielprocedure voor deze groep mensen. Omdat het kabinet besloot de motie uit te voeren, heeft het ‘de publieke taak op zich genomen om zich in te spannen om de evacuatie van specifieke groepen personen van Afghanistan naar Nederland te faciliteren’.

Nieuw besluit

Die taak ligt volgens de Raad van State bij de minister van Buitenlandse Zaken, nu Wopke Hoekstra. In de twee zaken waarin nu uitspraak is gedaan, werd het besluit genomen door de minister van Defensie, nu Kajsa Ollongren. Maar zij is ‘niet de bevoegde bewindspersoon om dat te doen’. Hoekstra moet nu binnen twee weken een nieuw besluit nemen in deze twee zaken. Als hij de evacuatieverzoeken opnieuw weigert, kunnen de Afghanen ‘meteen in beroep’ bij de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State.

De Raad van State zegt niet dat de Afghanen geëvacueerd moeten worden. Maar de uitspraak zou er wel toe kunnen leiden dat Nederland meer Afghanen moet evacueren dan het tot nu toe van plan was. De kritiek op de motie-Belhaj was al direct dat het niet op voorhand duidelijk is wie wel en wie niet onder de criteria vallen. Het kabinet besloot uiteindelijk zich ‘in te spannen’ om een groep van ruim 2000 mensen nog naar Nederland te halen. Een deel van die groep is inmiddels in Nederland aangekomen, vaak door via Pakistan te reizen.

Tijdens een briefing aan de Tweede Kamer stelde NIOD-directeur Martijn Eickhoff dat het rapport eind 2026 af moet zijn. Het NIOD-onderzoek is niet het enige onderzoek naar Afghanistan: er loopt ook een onderzoek naar de chaotische Nederlandse evacuatie in augustus 2021, geleid door oud-topambtenaar Maarten Ruys, en een onderzoek naar de Nederlandse bijdrage aan de Navo-missie Resolute Support in Afghanistan.