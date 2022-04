Twitter draait schorsing Wilders terug en biedt excuses aan

‘Ik ben er weer!’, twitterde Wilders dinsdag aan het eind van de middag. Niet veel eerder had hij nog laten weten dat hij in beroep was gegaan tegen zijn schorsing en niets had gehoord. Hij vond dat het beoordelingsproces nodeloos lang had geduurd, maar heeft uiteindelijk dus wel gelijk gekregen.

Wilders kon tijdelijk niet bij zijn account vanwege een tweet over de premier van Pakistan. Daarin heeft de PVV-leider het onder andere over de vele doodsbedreigingen die hij krijgt van moslims in Pakistan. ,,Ons ondersteuningsteam heeft uw account onderzocht en het lijkt erop dat we een fout hebben gemaakt”, staat in het bericht van Twitter dat de PVV’er gedeeld heeft. ,,We hebben vastgesteld dat er geen sprake is van een overtreden en hebben uw account volledig hersteld.”

Wilders meldde dat als hij bepaalde tweets verwijderde dat hij zijn account binnen 12 uur weer terugkrijgt. Hij is echter bij Twitter in beroep gegaan, omdat het socialemediabedrijf eerst aan Wilders meldde dat de betreffende tweet niet in strijd was met de regels, maar daar later op terugkwam. Daardoor bleef zijn account geschorst tot een uitspraak werd gedaan.