Tweede Kamer wil nauwer contact met Amerikaanse parlementariërs

Dat voorstel deed CDA-Kamerlid Martijn van Helvert bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken. Twee keer eerder deed hij in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, hetzelfde voorstel, twee keer werd dat afgewezen. Nu hij een grote Kamermeerderheid achter hem heeft, denkt Van Helvert het alsnog te kunnen regelen.



Kamervoorzitter Khadija Arib wil er niet aan omdat ze bang zou zijn dat er dan voor veel meer landen een contactgroep moet komen. Volgens Van Helvert is de VS echter een bijzondere bondgenoot. ,,De VS is in principe ook een buurland, alleen moet je wat verder varen”, grapt Van Helvert, die het ‘opmerkelijk’ vindt dat de contactgroep nog niet bestaat.



Hij wijst op de lange geschiedenis tussen Nederland en de VS; in 2009 vierden beide landen 400 jaar vriendschap. ,,Geen enkel ander land heeft zo’n lange al betrekkingen met de VS. Dat maak je niet kapot in één termijn presidentschap – of twee,’’ aldus Van Helvert, die verwijst naar de bekoelde transatlantische betrekkingen sinds Donald Trump president is. Ook cultureel en economisch zijn er volgens de CDA’er nauwe banden.