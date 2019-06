Tweede Kamer walgt van laminaat in antieke vergaderzaal

Het voorlopige ontwerp voor de renovatie van het Binnenhof heeft tot onrust geleid bij het bestuur van de Tweede Kamer. In het ontwerp staat onder meer dat er een laminaatvloer moet komen in de Oude Zaal waar het parlement tot 1992 vergaderde. Nu wordt de ruimte gebruikt voor officiële ontvangsten, recepties en symposia.



De Tweede Kamer is verbolgen over ‘de moderne saus’ die Van Loon over het Kamergebouw wil gooien. Ook authentieke zalen worden gestript van historische elementen. Dat geldt onder meer voor de Schrijfkamer en de Rooksalon. ,,We wilden soberheid en doelmatigheid, maar daar wordt nog steeds onnodig van afgeweken’’, zegt een bron.