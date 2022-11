Tweede Kamer unaniem: verlaag proeven met apen naar minimum

De motie richt zich vooral tegen het apentestcentrum BPRC in Rijswijk, dat het grootste van Europa is. Het centrum wil het aantal proeven met apen omlaag brengen naar 150 in 2025 en heeft het kabinet in 2019 ook een plan aangeboden hoe dit moet gebeuren. Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) steunde de motie tijdens het debat over de onderwijsbegroting en heeft er vertrouwen in dat dit doel wordt gehaald. Hij wil BPRC hier ook aan houden.