Tweede Kamer stemt voor hoger salaris in de zorg door foutje

De motie is de afgelopen tijd het stokpaardje geworden van de oppositie. Bij deze honderdste poging lukte het per ongeluk, omdat Kamerlid Van der Graaf per ongeluk vóór de motie stemde terwijl zij tegen was. ,,Een menselijke fout”, aldus een woordvoerder van de ChristenUnie. Daarmee is deze nu aangenomen. De vraag is echter of er daadwerkelijk gehoor aan gegeven zal worden.