Tweede Kamer raakt steeds verder versplinterd: ‘Leidt tot instabiele samenstelling’

Asieldeal bracht rust terug in Ter Apel, maar smeult door in coalitie

Met de deal over het asielbeleid heeft het kabinet een uitslaande brand in de coalitie afgezworen. Maar onder de streep is alleen tijd gekocht. De grote test wacht dit najaar, al proberen coalitiepartijen het belang daarvan weg te wuiven.

7 september