Tweede Kamer: Parkeerterreinen moeten worden overkapt met zonnepannelen

De Kamer wil dat de komende jaren zo'n 50 vierkante kilometer aan parkeerterrein wordt overkapt. Dat is genoeg voor zo'n zestien miljoen zonnepanelen, waarmee jaarlijks net zo veel energie kan worden opgewekt als twee miljoen huishoudens verbruiken. Volgens sommige energie-experts kan de opbrengst zelfs nog groter zijn.

In Frankrijk is onlangs een wet aangenomen om grote parkeerplaatsen te overdekken met zonnepanelen. De Kamer omarmt nu een idee van D66-Kamerlid Raoul Boucke om dat in Nederland ook te verplichten: ,,Parkeerterreinen zijn nu vaak grote kale vlaktes. Die ruimte kunnen we veel slimmer gebruiken. Met deze zonne-energie kunnen meteen elektrische auto’s worden opgeladen die eronder geparkeerd staan.’’ Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) gaat het plan nu verder uitwerken. Daarbij gaat hij onder andere kijken waar het plaatsen van zonnedaken nut heeft.

Vrachtwagens

Het idee is niet nieuw. Op enkele plekken in het land zijn parkeerterreinen al overkapt met zonnepanelen, zoals bij het strand van Bloemendaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekende twee jaar geleden dat ons land bijna 80 vierkante kilometer aan parkeerlocaties heeft. Die zijn niet allemaal geschikt om te overkappen. Bijvoorbeeld omdat vrachtwagens er moeten kunnen staan of omdat de omgeving er niet geschikt voor is. Maar vooral bij havens, vliegvelden, grote winkelcentra en amusementsparken ziet de dienst mogelijkheden om bij de parkeerterreinen stellages met zonnepanelen te bouwen.

Een probleem bij het plaatsen van meer zonnepanelen is dat netbeheerder Tennet waarschuwt dat het stroomnet overbelast raakt. Het kan nog jaren duren voor de capaciteit overal in het land is vergroot. De Kamer wil dat vast wordt begonnen met de aanleg van zonneparken op parkeerterreinen op plekken waar wél ruimte is op het stroomnet. Die zijn er nog genoeg, stelt Boucke. ,,En daar waar het stroomnet nu vol is, moet het worden uitgebreid en verzwaard. Daarna kunnen we de rest van de parkeerterreinen ook overkappen met zonnepanelen.’’

