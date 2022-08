Tweede Kamer in debat over deadline-draai CDA: ‘U laat een kabinetscrisis boven de markt hangen’

Met een interview in het AD legde Hoekstra een bom onder een cruciaal deel van het coalitieakkoord. Hoewel de coalitie uitstraalt dat een politieke crisis afgewend is, sluimert er diepe interne onvrede en kan de bom zomaar weer barsten als Johan Remkes straks met een aanbeveling komt.

De oppositie drukt in het spoeddebat vandaag precies daar waar het pijn doet bij de CDA-leider en coalitiegenoten. Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) is overigens afwezig vanwege ziekte.

,,En dat over de rug van het hele land. Dit is levensgevaarlijk. Want dan is het einde zoek als de boeren straks zeggen dat het niet genoeg is. Dan zal het CDA ook de handtekening onder het regeerakkoord moeten weghalen. U zet hiermee het kabinet onder hoogspanning.” Geert Wilders van de PVV noemt het kabinet ‘een nationale ramp’. Het CDA houdt vast aan de uitspraken, maar wil eerst Remkes tijd gunnen.