Tweede Kamer eist minder macht voor kabinet bij harde brexit

Bijna de hele Tweede Kamer heeft grote zorgen over de ‘ministeriële regeling’ in de noodwet. Die regeling maakt het mogelijk dat Nederlandse ministers straks in hun eentje besluiten mogen nemen om wetten te wijzigen of in te trekken. Daarvoor hoeft een minister geen toestemming te hebben van het kabinet, het parlement of de Eerste Kamer.