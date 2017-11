Tweede bedrijf loosde GenX zonder dat waterschap ervan wist

Dat vertelde de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen, vandaag aan de Tweede Kamer. ,,Er heeft zich een bedrijf gemeld dat de bron lijkt te zijn’’, aldus de minister. ,,We zijn nu aan het onderzoeken of zij een vergunning hadden, en of er nóg meer bedrijven zijn die de stof in het water lozen.’’ De minister wilde niet zeggen om welk bedrijf het gaat, wel dat het om een Nederlandse firma gaat.



Van Nieuwenhuizen moest onlangs melden dat op twee plekken in Noord-Brabant verhoogde concentraties GenX zijn gevonden in het oppervlaktewater, die niet waren te verklaren door de lozingen van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat bleek uit onderzoek van het RIVM, ingesteld nadat het AD op diverse plekken buiten de regio Dordrecht GenX in het drinkwater had gevonden. GenX is volgens het RIVM 'mogelijk kankerverwekkend'.