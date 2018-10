Tussenpaus als opvolger Pechtold?

De nieuwe D66-leider voor de lange termijn is namelijk momenteel niet per se een van de D66’ers die in de Tweede Kamer zitten. Sterkhouders van de partij als Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren zitten immers nu in het kabinet als minister.

Tussenpaus

In dat geval gooien Onderwijs-specialist Paul van Meenen en Buitenland-woordvoerder Sjoerd Sjoerdsma hoge ogen. Wellicht ook zorg-specialist Vera Bergkamp, of de huidige vicefractievoorzitter Kees Verhoeven. In de verder erg jonge fractie zijn zij het meest ervaren en vertolkten ze al sleutelrollen. Verhoeven is al sinds 2010 Kamerlid, de anderen kwamen in 2012 in het parlement en drukten binnen de partij een stempel. Zo was Sjoerdsma jarenlang campagneleider van de partij, Bergkamp was belangrijk als fractiesecretaris en Van Meenen gold als een van de slijpstenen voor Pechtold. Met hem sprak hij geregeld over de koers die de fractie voer. Zo’n rol had Kees Verhoeven ook.