'Turkije is oprecht blij dat we verder kunnen'

Toen Marjanne de Kwaasteniet begin deze eeuw ambassadeur was in Jordanië, reisde ze naar Oost-Turkije. Met haar auto - dwars door Syrië. Gelaten: ,,Toen kon dat nog gewoon.'' In het oosten van Turkije zag ze een ruig landschap met 'prachtige, onherbergzame natuur'. Sindsdien wilde De Kwaasteniet terug. Dat ze in september als ambassadeur naar Ankara werd gezonden om de relatie met het land te herstellen, maakte haar 'ontzettend blij'. ,,Het was een baan die ik al heel lang ambieer.''