Turken moeten vanaf 2021 alsnog inburgeren

Politie stelt onderzoek in naar strafbaar­heid ‘Marokka­nent­weet’ en coalitie wil excuses

3 februari De politie onderzoekt of er mogelijkheid is om aangifte te doen tegen Thierry Baudet. De politicus twitterde vrijdag dat ‘vriendinnen ernstig lastig zijn gevallen door Marokkanen in een trein’. Dat bleken in werkelijkheid NS-controleurs in burger. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben de FvD-voorman opgeroepen zijn excuses aan te bieden.