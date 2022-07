Transgenderwet wordt als hete aardappel over zomer heen getild

Na de inperking van de abortuswet klonk in de VS zowel protest als gejuich. De cultuuroorlog loopt er al jaren hoog op. In Nederland woedt die minder hevig. Maar ook hier botsen we over medisch-ethische kwesties of lhbti-thema's. Zo constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau in mei dat de acceptatie van transgenders achterblijft.