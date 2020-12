Toeslagenaffaire: Het kabinet kan het nooit meer goed doen

Leerlingen mogen examen verdelen over twee tijdvakken, krijgen extra herkansing

16 december Leerlingen die nu in het eindexamenjaar zitten, krijgen een extra herkansing. Ook mogen ze hun examen verdelen over twee tijdvakken. Daarmee moet worden voorkomen dat een leerling die ziek is of in quarantaine zit een examen mist. Verder mogen leerlingen ervoor kiezen om een of meerdere vakken te verplaatsen naar het tweede tijdvak.