Toeslagenaffaire dreigt Snel alsnog fataal te worden

Menno Snel dacht als staatssecretaris de kerst gehaald te hebben. Vlak voor het reces dreigt de toeslagenaffaire hem echter alsnog fataal te worden. Vandaag kan de D66’er zomaar eens de eer aan zichzelf houden. ,,Menno is geen plucheplakker.”

De wind is gedraaid en Menno Snel staat er vol in. Twee weken geleden wist de staatssecretaris van Financiën nog 90 van de 150 Kamerleden ervan te overtuigen dat hij de juiste man op de juiste plaats is om de toeslagenaffaire op te lossen. Toen kreeg een door de SP ingediende motie van wantrouwen bij lange na geen meerderheid.

Eind goed, al goed, dacht Snel. Tot een dikke stapel zwartgelakte dossiers hem opnieuw in het nauw bracht. Slachtoffers van de toeslagenaffaire trokken op sociale media aan de bel. Was dit de manier waarop Snel en zijn Belastingdienst het geschonden vertrouwen dachten te herstellen? Snel trok onmiddellijk het boetekleed aan en noemde de reactie van gedupeerde ouders ‘begrijpelijk’. Maar daar nam de Kamer geen genoegen mee. Vandaag heeft hij in het debat heel wat uit te leggen.

Grote deuk

Ditmaal ziet het er veel somberder voor hem uit. Ook GroenLinks en SGP lijken nu van de staatssecretaris af te willen. In dat geval houdt Snel alleen de steun over van de vier regeringspartijen, die samen de helft van de zetels bezetten. Zelfs als ex-VVD’er Wybren van Haga zich hier nog bij aansluit, rest er geen benijdenswaardig draagvlak voor een bewindspersoon die de scepter zwaait over de misschien wel belangrijkste overheidsdienst.

Het debat moet vanmiddag eerst nog gevoerd worden, maar volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft het vertrouwen een ‘grote deuk’ opgelopen. En ook SGP’er Chris Stoffer hint erop dat Snel zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Weinig sensitief

Beide partijen beklagen zich erover dat Snel te ‘weinig sensitief’ is en signalen van de Tweede Kamer onvoldoende serieus neemt. Stoffer waarschuwde in het vorige debat al dat de staatssecretaris een ‘groot probleem’ had als hij niet toezegde de Kamer in de toekomst beter te informeren. Hij moest dit dreigement vier keer herhalen voordat Snel het dreigement op waarde schatte en de geëiste toezegging deed.

Bij GroenLinks telde tot dusver zwaar mee dat de Kamer medeverantwoordelijkheid droeg voor de gehele affaire, door in het verleden van fraudebestrijding een speerpunt te maken. Snel werd door de partij van Klaver lang als onderdeel van de oplossing gezien, niet als het probleem. Dat is veranderd, nu uit onthullingen van Trouw en RTL Nieuws blijkt dat de Belastingdienst nog tot en met juli dit jaar doorging met onrechtmatige controleacties.

Plucheplakker

Vertrouwelingen van Snel stellen dat de staatssecretaris vanmiddag vastberaden en strijdbaar bij het debat zal verschijnen. De coalitiepartijen zullen hem naar verwachting niet laten vallen, omdat dan het gehele kabinet aan het wankelen kan slaan. Morgen staat bijvoorbeeld ook nog een zwaar interpellatiedebat met Defensieminister Ank Bijleveld op het programma, dat met steun van D66 werd aangevraagd. CDA’ers zien die actie als een onverholen dreigement: Snel eruit, dan Bijleveld ook.

Toch kan het ook anders aflopen. Snel is niet de man die tegen elke prijs in het zadel wil blijven zitten, stelt een partijgenoot: ,,Menno is geen plucheplakker.”