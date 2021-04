Toeslagenaffaire: 15.500 ouders krijgen 30.000 euro, meer dan 36.000 aanvragen binnen

Dat heeft demissionair staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen, zojuist bekendgemaakt.

Het gaat om ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld. Ruim 11.000 ouders hebben het bedrag vóór morgen op hun rekening, wat een belofte was van het kabinet. Nog zo'n 4400 ouders niet: deels door een fout, deels omdat zij telefonisch nog niet te bereiken waren. De ouders die getroffen zijn door een fout, krijgen het bedrag op 12 mei uitbetaald.

In totaal hebben 25.946 ouders zich gemeld voor de eerste deadline van 15 februari, waarbij was toegezegd dat zij voor 1 mei de compensatie zouden ontvangen. Sinds die datum hebben zich nog eens 10.250 mensen gemeld, waarmee het totale aantal aanvragen op meer dan 36.000 uitkomt. In december had de Belastingdienst nog amper 10.000 gedupeerden in beeld.

Op basis van een ‘lichte toets’ is voor bijna 15.500 van de ouders die zich voor 15 februari hadden gemeld het recht op geld vastgesteld. Voor bijna 10.000 ouders is de aanvraag in ieder geval voorlopig afgewezen. Mogelijk hadden ze geen recht op compensatie omdat ze bijvoorbeeld te veel hadden verdiend of omdat ze geen kinderopvang hadden afgenomen. Van Huffelen: ,,Maar iedereen die denkt recht te hebben op geld kunnen er op rekenen dat we echt goed naar hun zaak gaan kijken. We gaan door tot de laatste ouder geholpen is.”

Over de ouders die het geld wel hebben gekregen zegt Van Huffelen dat het ‘een stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan’.

Of er ook frauduleuze aanvragen tussen zitten, kan zij niet ‘beoordelen’, zegt de staatssecretaris. Zo zijn er ook aanvragers bij die helemaal geen kinderen hadden, maar het kan ook zijn dat deze mensen door de zorg- en huurtoeslag in de problemen zijn gekomen. Zij hebben geen recht op de Catshuisregeling van 30.000 euro, maar komen mogelijk later nog wel in aanmerking voor een andere regeling.

Die is echter nog in de maak en ziet voor de zomer het licht. Van Huffelen: ,,Sommige mensen weten ook niet precies waar ze recht op hadden, dus die kunnen ook een aanvraag hebben gedaan.”

De afwikkeling van de toeslagenaffaire gaat verre van soepel. Vorige week bleek dat honderden slachtoffers van de toeslagenaffaire onterecht het bericht hebben gekregen dat zij geen recht hebben op het compensatiebedrag van 30.000 euro. Van Huffelen (Financiën) sprak toen van een fout die snel zal worden rechtgezet.

Het ging om twee groepen gedupeerden. De eerste groep, van circa vierhonderd ouders, had sowieso recht op compensatie en krijgt nog voor 1 mei het bedrag uitbetaald. De tweede groep, van nog eens 1350 ouders, komt mogelijk in aanmerking voor compensatie, maar helemaal zeker is dat nog niet. Deze gevallen worden snel beoordeeld en krijgen bij een positief oordeel op 12 mei uitbetaald.

,,Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen hebben we ten onrechte de conclusie getrokken dat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor hun kinderen”, stelde Van Huffelen in een videoboodschap. Dat dit is gebeurd, is volgens haar verschrikkelijk voor de betrokken ouders. ,,Want na jaren van onzekerheid en ellende gaan wij opnieuw de fout in”, aldus de D66-bewindsvrouw.

