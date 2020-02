Toch een Kamermeerderheid voor Ceta-verdrag? ChristenUnie vraagt waarborgen

Het kabinet lijkt erin te slagen Ceta, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, door de Tweede Kamer te loodsen. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wilde ‘stevige waarborgen’ voor hij in kan stemmen met Ceta. De kleinste regeringspartij, die eerder tegen was, is nodig voor een meerderheid.

Voordewind vroeg onder meer om betere controle op de voedselveiligheid en hormonen en een fonds voor kringlooplandbouw. Ingewijden denken dat minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel aan die eisen tegemoet kan komen. Voorafgaand aan het debat zei Kaag dat zij het ‘onbestaanbaar’ vond als de Tweede Kamer het EU-verdrag met Canada zou dwarsbomen.

Maar ook als de Tweede Kamer instemt, kan de D66-bewindsvrouw nog niet opgelucht ademhalen. Het verdrag moet ook nog in de Eerste Kamer worden aangenomen. Daar ligt een meerderheid een stuk moeilijker, sinds de PvdA het verdrag waar de toenmalig eigen minister Lilianne Ploumen nog over onderhandelde niet meer steunt.

Senaat

Het kabinet is in de senaat afhankelijk van andere partijen. Op de SGP lijkt Kaag niet te hoeven rekenen; die partij eist dat het landbouwdeel wordt aangepast. Ook 50Plus lijkt niet erg kansrijk. Kamerlid Femke Merel van Kooten – dat zich recent bij 50Plus aansloot – toonde zich in interrupties tijdens het Kamerdebat vanmiddag zeer kritisch.

Dat debat verzandde in een langdurig welles-nietesspelletje tussen hartstochtelijk pleitbezorgers VVD, CDA, D66 en Kamerlid Van Haga en de oppositiepartijen, die zich tegen het verdrag keren. Volgens de voorstanders is het verdrag goed voor de Nederlandse economie, neemt de handel al toe en verdienen Nederlandse mkb’ers al meer geld door het verdrag, dat twee jaar geleden al grotendeels in werking trad.

Boeren

Maar de oppositiepartijen stellen dat Nederland de lat te laag legt en wijzen erop dat bijvoorbeeld de regels voor voedselveiligheid en dierwelzijn in Canada lager zijn. ,,Als dier ben je in Canada een stuk slechter af”, aldus GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die stelde dat een veetransport in Canada 36 uur mag duren, zonder eisen aan voedsel, water en rust. PVV-Kamerlid Danai van Weerdenburg vreest oneerlijke concurrentie noemde het verdrag slecht voor boeren.