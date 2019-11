Tienduizenden ouderen onder bijstandsgrens door mislopen extraatje op AOW

PFAS-crisis ‘Kabinet komt met noodwet voor nieuwe tijdelijke norm chemische stoffen’

12 november Het kabinet heeft een noodwet in de maak om te zorgen dat er voor minstens een jaar meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib mogen zitten dan nu is toegestaan. Daarmee zou de coalitie ook akkoord zijn, melden Haagse bronnen.