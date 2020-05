Thuiswerken blijft advies, zeker tot en met september

Perspectief

Op afspraak

Het plan is nu om vanaf 11 mei nagenoeg alle contactberoepen weer aan de slag te laten gaan. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen de klanten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook groepen van tien personen worden toegestaan, maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar.



Vanaf 1 juni mogen terrassen weer open, net als strandtenten. Restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal gasten is dan 30. Ook bioscopen en theaters gaan weer open, zij moeten ook het maximum aantal van 30 bezoekers in acht nemen. Voor gezinnen geldt dat ze onderling geen 1,5 meter afstand hoeven houden als ze naar de bios of uit eten gaan. Er wordt gekeken of dit voor poppodia ook kan gaan gelden. De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer. Het openbaar vervoer moet dan ook weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden.



Vanaf 1 juli gaan ook vakantieparken en campings weer open. Ook zij krijgen een maximum aantal gasten opgelegd. In september volgen dan sauna’s, seksclubs en de laatste sportclubs. Dan kan er ook in de zaal gesport gaan worden.



Alle plannen zijn wel onder het voorbehoud dat er geen opleving van het virus komt.