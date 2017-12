Thierry Baudet wéér niet bij debat: 'Laf, laf, laf'

Het is de zoveelste keer dat de partij van Baudet niet aanwezig is bij een begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Deze week wordt gesproken over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ,,Ik zie hier meerdere kleinere partijen in de zaal zitten, die allemaal hun best doen om zoveel mogelijk begrotingen af te lopen'', zei D66-Kamerlid Paternotte, die wijst naar SGP en Denk, met allebei drie Kamerzetels.



,,Daar heb ik respect voor. Maar daar rechts achterin zien we een ondraaglijke leegte op de stoel van Thierry Baudet. Dat verbaast me. Zijn partij heeft onlangs voorgesteld om in Rotterdam iets te doen aan de halal-slagers en de Turkse groentemannen. Hij kondigde aan de vestigingswet te willen aanpassen, zodat de vergunning kan worden geweigerd aan zo’n Turkse of Marokkaanse winkelier.''



,,Dat soort ranzige voorstellen kun je in Rotterdam rondtoeteren'', stelt Paternotte. ,,Maar dat moet hier, waar we wetten maken. En bij dit begrotingsdebat, waar de vestigingswet onder valt. Baudet komt het hier niet verdedigen. Ik vind daar dit van: laf, laf, laf.''