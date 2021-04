Thierry Baudet krijgt boete voor negeren coronaregels bij bezoek aan Urk

Baudet was op 23 februari op Urk in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks de geldende coronaregels schudde hij veel aanwezigen de hand, ging hij op de foto en werd er geen 1,5 meter afstand gehouden tot omstanders. Er kwamen honderden mensen op het bezoek af. Politie of andere handhavers grepen niet in.

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, reageerde na afloop ontstemd op de ontstane situatie in het dorp. ,,Juist een parlementslid moet zich aan de regels houden’’, stelde hij. Premier Rutte noemde het handen schudden door Baudet ‘uitermate onverstandig’.

Strafrechtelijk onderzoek

Een paar dagen na de bijeenkomst kondigde het Openbaar Ministerie aan een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar het bezoek van Baudet vanwege het negeren van de coronaregels. De FvD-voorman moest vanwege dat onderzoek later tekst en uitleg komen geven op het politiebureau in Emmeloord. Toen gaf hij aan dat hem meerdere boetes boven het hoofd hingen en zelfs een gevangenisstraf. ,,Nooit gedacht dat dít in mijn Nederland zou gebeuren.’’

Nu krijgt hij dus inderdaad een boete van 95 euro, dat is de standaardboete voor deze overtreding. Volgens het OM hebben organisatoren van een manifestatie de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de coronaregels in acht worden genomen. ‘Nu dit tijdens de manifestatie op Urk niet is gebeurd, en Baudet deze regels zelf niet in acht heeft genomen, kan een strafrechtelijke reactie niet uitblijven’, aldus het OM.

Bekijk hieronder de video van het bezoek van Thierry Baudet aan Urk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.