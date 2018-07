'Technocratisch kabinet moet arm om schouders Groningers slaan’

,,Boekhoudkundig’’, ,,wetenschappelijk’’ en ,,technocratisch’’, zo pakt het kabinet de gevolgen van de aardbevingen door aardgaswinning aan, zo stelt Mansveld in de zomerserie Vissen met Jan in deze krant. ,,Ik mis vanuit het kabinet een arm om de schouders van de Groningers, ik mis empathie.’’ Het gaat haar niet speciaal om minister Eric Wiebes van Economische Zaken. ,,Het gaat me om het kabinet als geheel.’’ Mansveld, voormalig PvdA-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het vorige kabinet, gaat voor de Groningers staan. Die worden steeds wantrouwender worden tegen de overheid. Volgens Mansveld ligt het focus van het kabinet op het oplossen van het probleem op papier.

Gezondheidseffecten

,,Het kabinet zegt: 2030, aardbevingen nul!’’, zegt de directeur van de Veiligheidsregio Groningen. ,,Ik mis van betrokken bewindslieden terwijl zij een enorme boekhoudkundige exercitie uitvoeren het besef dat er gezondheidseffecten zijn op mensen.’’ Mansveld verwijst naar aangetoonde ,,jarenlange stress gerelateerde zorgklachten van mensen die niet kunnen werken.’’ De landelijke overheid roept problemen over zich af door 'instrumenteel' met cijfers te 'goochelen'. Zo worden problemen van Groningers jarenlang miskend. Decennialang wordt er gas uit de bodem getrokken, wat goed was voor Nederland. Mansveld: ,,Dat heeft de samenleving heel veel gebracht en nu moeten ze soebatten over een scheur in de muur van hun huis? Als mensen iedere dag opstaan en zich niet veilig weten, dan kun je niet leven."

Fyra

Mansveld laat zich in het interview voor het eerst na bijna drie jaar uit over haar aftreden naar aanleiding van de parlementaire enquête over de mislukte introductie van de Italiaanse Fyra-sneltrein op het Nederlandse spoor. Ze weerspreekt dat ze is geofferd door haar eigen partij. Mansveld: ,, Als je over een offer praat, krijg je een opdracht. Die heb ik niet gehad.’’