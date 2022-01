Te veel luchtfietsers in de Nederlandse politiek die types als Trump en Johnson willen nadoen

Vijf ministers direct door op andere post: ‘Misschien beter als we even hadden uitgerust’

Vijf van de twintig ministers in Rutte IV zijn naadloos overgegaan van het ene naar het andere kabinet. Uitrusten of bijtanken zat er niet in. ,,Als dit maanden of zelfs jaren doorgaat, houden weinig mensen het vol.’’

18 januari