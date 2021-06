Sywert was in de race voor plek op CDA-lijst, ‘maar hij werd afgewezen’

Mondkap-importeur Sywert van Lienden was vorig jaar in gesprek over een prominente plek op de CDA-lijst. Maar die kandidatuur ging niet door na een blokkade vanuit het bestuur, stellen ingewijden. Daarover heerst nu grote opluchting in de partijtop.

Van Lienden, het ministerie van Volksgezondheid en het CDA liggen zwaar onder vuur vanwege de mega-mondkapdeal die hij vorig jaar april sloot met de overheid. Van Lienden toucheerde zelf negen miljoen euro, een ‘onuitlegbaar’ hoog bedrag, erkende hij zondag bij Buitenhof nadat hij zich eerst een jaar lang als nobele weldoener tijdens de coronacrisis had geprofileerd.

,,Hij heeft gesolliciteerd als Kamerlid, maar hij is afgewezen”, meldt een goed ingevoerde bron bij het CDA. Een andere ingewijde uit de partijtop zegt: ,,Hij was in de race, maar uiteindelijk ging iemand in het bestuur ervoor liggen.” Dat is achteraf gezien ‘helemaal een juiste inschatting’, aldus deze bron opgelucht. ,,Hij was vrij overtuigd van zijn eigen kunnen”, zegt een andere partijprominent. Sywert van Lienden zelf ‘wil er niks over zeggen’, maar rept alleen van een ‘onjuiste versie’ van de feiten.



De mondkap-affaire plaagt behalve het ministerie en Van Lienden zelf vooral het CDA. Van Lienden schreef mee aan het partijprogramma, had geregeld contact met CDA’ers - hij appte met de adviseur van minister Hugo de Jonge en ook met De Jonge zelf.

‘Niks met onze partij te maken’

Bij Buitenhof zei Van Lienden zondag nog dat hij de megawinst had gemeld bij de Integriteitscommissie van de partij. Die commissie ontkent op de hoogte gesteld te zijn, het partijbestuur werkt nu wel aan een tijdlijn met daarin informatie over ‘wie wat wanneer precies wist’, zegt een ingewijde. Begin volgende week moet dit feitenrelaas klaar zijn, meldt een woordvoerder.

CDA’ers zijn niet te spreken over de teksten van Van Lienden. ,,Dit heeft niks met onze partij te maken”, zegt een bron. ,,Hij smeert van alles en iedereen wat aan. Terwijl hij degene was die fout zit: hij presenteerde zich als filantroop terwijl hij gewoon een slimme deal maakte.”

Ondertussen heeft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) extra huiswerk van de Tweede Kamer meegekregen. De minister laat een ‘onafhankelijke, externe partij’ de levering onder de loep nemen. Het kabinet heeft daarna toch nog heel wat uit te leggen: waarom ging de overheid in zee met Van Lienden terwijl het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) uiterst kritisch was en al genoeg mondmaskers had? Hoe kwam Van Lienden zomaar in het inkoopcentrum terecht?

De voormalige coördinator van het LCH, Rob van der Kolk, deed gisteravond bij Met het oog op morgen (Radio1) een boekje open over de ervaringen met Sywert van Lienden. Van Lienden wilde zich niet aan de LCH-spelregels houden en dreigde te gaan concurreren met het inkoopcentrum, stelde hij. ,,We wilden niet samenwerken, en later kwam hij met een aanbod bij de overheid. Maar het was een kopie van ons werk, we waren al verder. We hadden al vluchten en mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens: ‘Sywert praat erover, wij regelen het’.”

Toch drukte het ministerie door: ,,Ze zeiden ‘kopen kopen kopen’, wij zeiden: het is niet nodig. Maar toch wilden ze het, ik kan me ook wel voorstellen dat ze dat deden.” Van Lienden dook plotseling op in het LCH-gebouw vorig voorjaar: ,,Sywert en zijn kompanen waren er, geen idee hoe ze er kwamen (...) Iedereen moest een convenant tekenen, dat je het voor de goede zaak deed, zonder winstoogmerk werkte. Ze hadden het niet ondertekend.”

Profijt

Door Van Liendens verkenningen in het gebouw was hij ‘precies op de hoogte’ van de maximumprijs die de overheid bereid was te spenderen, stelt Van der Kolk. Daar zou hij later profijt van hebben gehad: ,,We hadden een maximum van 2,50 euro (per mondkap, red.) en hij kwam gemiddeld uit op 2,52.”

Van Lienden en zijn compagnons liggen onder vuur vanwege de deal, die hen 20 miljoen euro opleverde, terwijl ze steeds hadden gezegd dat ze zonder winstoogmerk opereerden. Volgens Van der Kolk sprak Van Lienden over mondkapjes als ‘het nieuwe goud’.

Een ingewijde stelt dat het kabinet vooral vreesde voor concurrentie van Van Lienden en diens Hulptroepen. Grote bedrijven sloten zich bij Sywert aan. Als het LCH en het ministerie niet met hem samenwerkten, was de angst, dan zou dat de prijs opdrijven en de logistieke operatie uit China alleen maar moeilijker zou maken.

