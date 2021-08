Student terug naar collegebank: mbo en hoger onderwijs weer open zonder 1,5 meterregel

Eén van de voorwaarden die wel gelden is waarschijnlijk een maximum van 75 tot 100 studenten per collegezaal. Dat zullen demissionair premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge morgenavond om 19 uur bekendmaken in de coronapersconferentie.

Over de precieze invulling van de voorwaarden die voor de onderwijsinstellingen gaan gelden, wordt volgens ingewijden nog gesproken. Morgen hakt het kabinet in de ministerraad de definitieve knoop door. Volgens betrokkenen liggen verschillende opties op tafel, van het dragen van mondkapjes in de gangen, tot het gebruik van zelftesten. In het voortgezet onderwijs was dat overigens al het geval.

De afgelopen maanden moesten de onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs voor komend studiejaar, tot hun grote frustratie, steeds werken met twee scenario’s. In het eerste scenario hoefde er niet langer anderhalve meter afstand te worden gehouden, in het tweede juist wel. Een goede voorbereiding op het nieuwe collegejaar verliep daardoor moeizaam, omdat afstand houden nou eenmaal meer online onderwijs en andere roosters vergt.

Verzet

Onderwijsbestuurders verzetten zich de afgelopen tijd dan ook flink tegen behoud van de anderhalve meter op hun instelling. Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg hield het kabinet te lang allerlei slagen om de arm en proefde hij te weinig begrip voor wat de coronamaatregelen voor studenten hebben betekend. ,,Dan besef je ook niet hoe heftig het is geweest voor jongeren. Ik heb er geen woorden voor", zei hij voordat de maatregelen donderdagmiddag uitlekten.

Nu meldt Duisenberg via Twitter: ,,Dit ziet er goed uit. Goed nieuws voor onze studenten en docenten. Enorme opluchting voor iedereen als dit bij de persconferentie waar blijkt te zijn.” Studentenvakbond LSVb is ‘opgelucht en blij’ dat universiteiten en hogescholen aan de start van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden. Veel organisaties laten weten te wachten met hun officiële reactie tot het kabinet zich heeft uitgesproken.

Het kabinet hakt morgen tijdens een vergadering definitief de knoop door, maar voor het onderwijs staan alle seinen op groen. De vraag blijft of ook de nachthoreca en evenementen meer ruimte krijgen. Een betrokkene taxeert dat deze sectoren nog even geduld moeten hebben. Vooral voor discotheken en clubs zal als voorwaarde gelden dat er getest moet worden voor toegang. Dit ligt echter stil.

Formule 1 Zandvoort

Wel lijkt de Dutch Grand Prix van Zandvoort door te kunnen gaan met publiek. De Formule 1-wedstrijd staat gepland van 3 tot en met 5 september. Omdat de tribunes in de buitenlucht zijn en er vaste zitplaatsen zijn, zou het gevaar op besmettingen minder groot zijn. Wel komen er eisen aan toegang, zoals bijvoorbeeld een vaccinatie- of testbewijs. Ook mogen de tribunes slechts ten dele worden gevuld, zoals in het betaald voetbal ook al het geval is.