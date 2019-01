Strafrechtelijk onderzoek naar overboord geslagen containers MSC Zoe

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van een officier van justitie.



Eerder vandaag maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat - naast de gemeente Vlieland - ook Rijkswaterstaat de reder van MSC Zoe aansprakelijk heeft gesteld voor de schade op de Waddeneilanden door de overboord geslagen containers.



Rijkswaterstaat heeft inmiddels afspraken gemaakt met rederij MSC over de containers en hun inhoud in de Noordzee en de Waddenzee. De verzekeraar van de reder heeft aannemers aan het werk gezet om de containers te bergen, schrijft van Nieuwenhuizen, die spreekt van een ‘enorme ravage’. Onduidelijk is nog wat de impact en schade daadwerkelijk is.



Inmiddels zijn 35 van de ongeveer 270 containers gelokaliseerd. Ze drijven in de Noordzee en Waddenzee en Eemsmonding of zijn aangespoeld op de stranden van de Waddeneilanden, zandplaten en het vaste land. Ongeveer van helft van de containers op het strand is inmiddels weggehaald, meldt de veiligheidsregio. Het schip Friendship gaat namens de verzekeringsmaatschappij met een sonar op zoek naar de gezonken containers en onderdelen daarvan.



De meesten bevatten auto-onderdelen, koelkasten en speelgoed, maar een aantal bevat gevaarlijke stoffen. ,,Van één overboord geslagen container is zeker dat deze de stof organisch peroxide bevatte’’, aldus Van Nieuwenhuizen. Vermoedelijk bevatten nog twee containers de giftige stof.