Stikstofcrisis verre van bezworen: dit staat Nederland nog te wachten

,,Ik verwacht dat deze problematiek ons ook de komende tijd zal bezighouden’’, zei premier Rutte gisterochtend met een bedrukt gezicht. Dat lijkt nog zacht uitgedrukt. Samen met ministers Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Milieu) presenteerde de VVD-leider een handvol stikstofmaatregelen om de woning- en wegenbouw uit het slop te trekken.



Maar die maatregelen - zoals langzamer rijden op de snelweg en aanpassingen in het veevoer - zijn een peulenschilletje vergeleken bij wat het land nog te wachten staat. ,,Deze maatregelen tellen misschien op tot 0,1 procent’’, zegt stikstofprofessor Jan Willem Erisman. ,,Maar de stikstofuitstoot moet uiteindelijk met 50 procent omlaag.’’



Ook Johan Vollenbroek, die het stikstofbeleid van de overheid met succes aanvocht, stelt dat de nieuwe maatregelen te weinig opleveren. Het kabinet verwacht een stikstofafname van zo’n 7,6 mol per hectare per jaar. ,,Op veel plaatsen moet de stikstofdepositie echter met vijfhonderd tot achthonderd mol per hectare per jaar omlaag’’, zegt Vollenbroek. ,,Dit is dus hooguit een voorzichtig ministapje richting de oplossing.’’