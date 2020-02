Stikstofcijfers van belangenclub nieuw wapen voor boeren, ook CDA denkt dat beleid op schop moet

Minister van Staat en oud-onderwijs­mi­nis­ter Jos van Kemenade overleden

18:12 Ooit was hij de gedoodverfde opvolger van Joop den Uyl en had hij grootse plannen om het Nederlandse onderwijs radicaal vernieuwen. Het gebeurde beide niet. Later werd PvdA’er Jos van Kemenade bekend als ‘de man van de onderzoekscommissies’. Hij overleed vandaag. Van Kemenade werd 82 jaar.