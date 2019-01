Steeds meer transplantaties, maar wachtlijst nog niet verdwenen

Quiz Kunstenaar tovert histori­sche figuren om in hipsters: herken jij ze?

13:56 Het begon als een opmerkelijk kunstproject. Vijf jaar later is het een wereldwijd succes en ook nog eens een goed lopende business, de ‘Hipstory’ van de Israëlische kunstenaar Amit Shimoni. Meer dan vijftig iconen heeft hij inmiddels veranderd in kleurige hipsters. Onder hen ook wat Nederlandse fenomenen. Herken jij ze? Speel onze quiz!