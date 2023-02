Steden alsmaar drukker en andere regio's verschralen: CDA vindt het tijd voor koerswijziging

Minister Adema weer door het stof over mestregels: had Kamer beter moeten informeren

Landbouwminister Piet Adema erkent dat hij de Tweede Kamer beter op de hoogte had moeten houden van de gang van zaken rond de strengere mestregels waar Nederland van de Europese Commissie aan moet gaan voldoen. Hij had een ‘aanvullend signaal’ moeten geven over de zorgen die daarover leefden in Brussel, vindt hij achteraf. Dat hij dat naliet zegt hij te betreuren.

24 januari