Lerarenstakingen gaan door ondanks deal over minder werkdruk

In totaal wordt er komend schooljaar 237 miljoen euro uitgetrokken om de werkdruk aan te pakken. Er is extra geld vrijgemaakt via een kasschuif (een reservering voor later wordt dan eerder opgesoupeerd). In 2021 loopt het bedrag op naar structureel 430 miljoen euro.



Die tweede zak geld komt alleen beschikbaar als de eerdere uitgaven zoden aan de dijk hebben gezet en de werkdruk ook echt verlaagd is. Daarvoor komt er in 2020 een evaluatie.



,,Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen”, benadrukte minister Slob. ,,Maar als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.”



Ook de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is tevreden met het akkoord. Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ,,Maar we hebben niet alleen een claim neergelegd op aanpak van de hoge werkdruk, maar ook op een beter salaris. Fase 1 is geregeld, dat is top, maar wat betreft extra loon moet er nog wat gebeuren."