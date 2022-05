Staatssecretaris vraagt gemeenten om betere spreiding asielzoekers, oppositie boos over Ter Apel

Gisteravond laat stonden zo’n vijftig tot zestig asielzoekers bij de hekken van het aanmeldcentrum. De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat er geen plek voor hen was bij de opvanglocatie. Een aantal mensen lag al onder een deken op de grond. ,,Gisterenavond is het flink misgegaan in Ter Apel’’, erkent Van der Burg.



Uiteindelijk was er ruimte gevonden in Budel, maar het vervoer daar naartoe kon niet meer geregeld worden. Daarna is besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum, zonder bed, maar wel met een dak boven het hoofd. ‘Een nieuw dieptepunt’, aldus VluchtelingenWerk Nederland in reactie.



,,Ik vind het verschrikkelijk dat we deze mensen een aantal uren geen dak boven het hoofd hebben kunnen bieden’’, zegt Van der Burg. ,,Dit is niet hoe we in Nederland om willen gaan met mensen die onze bescherming zoeken.’’



Om herhaling te voorkomen is volgens Van der Burg ‘dringend betere spreiding van de druk op de asielopvang nodig door Nederland’. Hij doet daarvoor een beroep op alle gemeenten ‘om verantwoordelijkheid te nemen voor de opgave waar we samen voor staan’.