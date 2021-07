Staatssecretaris Van Veldhoven verlaat kabinet: hele stoelendans volgt

COLUMN Wie liegt namens de overheid is ‘maximaal creatief’

2 juli Er is iets mis met het taalgebruik van sommige ambtenaren en bestuurders. Met wollige woorden smoren zij de waarheid in de kiem. Liegen heet dan ineens maximaal creatief zijn. Wie iets verbergt heeft dat niet bewust weggemoffeld of er is geen actieve herinnering.