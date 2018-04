Staatssecretaris Snel legt bloem bij Armeense herdenking

Na de ceremonie sprak Snel ook met leden van het Armeense kabinet. Daar werd waardering uitgesproken voor de aanwezigheid van Nederland. Ook stonden andere lopende zaken tussen Nederland en Armenië op de agenda. De Armeense leider Serzj Sarkisian heeft gisteren na grootschalige protesten zijn vertrek aangekondigd om de weg vrij te maken voor vervroegde verkiezingen.



Het was de eerste keer dat het Nederlandse kabinet vertegenwoordigd was bij de herdenking van de genocide, die ruim honderd jaar geleden plaatsvond. De Tweede Kamer erkende de genocide in februari en had op een afvaardiging van het kabinet bij de herdenking aangedrongen.



Elke vijf jaar zal nu een kabinetslid aanwezig zijn bij de herdenking in Jerevan. Nederland is eerder wel met een ambassadeur en een Tweede Kamerlid bij deze herdenking geweest. Het kabinet erkent de genocide met zijn aanwezigheid niet. Het blijft spreken van de kwestie van de Armeense genocide.



In Nederland wordt de genocide op deze dag herdacht in Assen bij het Armeens monument. De herdenking is georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties.