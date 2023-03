Staatssecretaris over conflict in streekvervoer: stop met staken, ga om tafel

De gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer zitten muurvast. Al wekenlang wordt er gestaakt door medewerkers van regionale bussen en treinen.

Heijnen vindt het ‘moeilijk’ dat ook volgende week woensdag, wanneer kiezers kunnen stemmen voor de Provinciale Staten, stakingen staan gepland. ,,Staken is een belangrijk grondrecht, maar stemmen is dat zeer zeker ook.” Zij vraagt de vakbonden dan ook ‘met klem’ in ieder geval niet te staken op 15 maart.

Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om tafel onder begeleiding van een bemiddelaar, mits de bonden stoppen met stakingen. Ook de vakbonden zien een gesprek met een bemiddelaar erbij wel zitten. Het lijkt ook Heijnen goed als er een gespreksleider bij komt, maar ‘het is niet aan mij om zo iemand aan te stellen, maar aan de organisaties zelf'.

Vijftien dagen staken

De staking heeft betrekking op een cao die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs. De onderhandelingen met werkgeversvereniging VWOV zitten echter vast. De werkgevers hebben al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen.

Het gaat deze woensdag om de vierde van in totaal vijftien stakingsdagen, die worden uitgesmeerd over een periode van zes weken. Als gevolg daarvan rijden bijvoorbeeld vandaag geen Arriva-treinen in Limburg, elders rijden ze wel. De medewerkers van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis willen naast meer loon ook maatregelen om de werkdruk te verlagen

Vorige week richtte onder meer vakbond FNV zich expliciet tot Heijnen, in de hoop dat het kabinet kan ingrijpen in het langslepende conflict. FNV hoopt onder meer dat het kabinet of andere overheden, zoals de provincie, financieel kunnen bijspringen. De staatssecretaris heeft meermaals benadrukt dat het aan de werknemers en werkgevers is om eruit te komen. Een woordvoerder van haar liet weten dat dit standpunt niet is gewijzigd.

Eerst meer toezeggingen

Vakbonden willen eerst meer toezeggingen van werkgevers voordat de stakingen eindigen. ,,Pas als de situatie voor chauffeurs wordt verbeterd, stoppen we met acties”, zegt vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag. ,,Natuurlijk willen we niets liever dan tot een akkoord komen en ik ben blij dat de staatssecretaris aangeeft dat dit in ieders belang is. Maar ik wil er wel aan herinneren dat werkgevers hun bod onlangs van tafel hebben gehaald.”

Hanane Chikhi van CNV vult aan: ,,Het zou raar zijn om ineens te stoppen met staken alleen omdat de staatssecretaris dat wil. Wij willen graag weer om tafel, maar werkgevers moeten dan wel meer bewegen.”

Volgens FNV en CNV ontbreken vooral goede toezeggingen om de werkdruk te verlagen voor buschauffeurs, bijvoorbeeld door betere pauze- en rusttijden. De vakbonden zeggen het verzoek om op verkiezingsdag af te zien van stakingen serieus te nemen. ,,Wij zijn hierover in beraad.”