Staatssecretaris: forse bijdrage voor Griekse grensbewaking

Nieuwe staatsse­cre­ta­ris in debat over Belasting­dienst: ‘Het moet afgelopen zijn met de schandalen’

14:26 Hans Vijlbrief is in de eerste vier weken dat hij staatssecretaris van Financiën is al ‘flink gefrustreerd’ geraakt door misstanden waarop hij is gestuit. ,,Het moet afgelopen zijn met de schandalen”, zei hij vanmiddag in zijn eerste debat over de door problemen geplaagde Belastingdienst.