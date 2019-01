Staatssecretaris belooft ‘struikeltrappen’ ministerie snel aan te pakken

Dat zei staatssecretaris Raymond Knops in antwoorden op vragen van VVD-Kamerlid Jan Middendorp. Die wilde weten of de ambtenaren wel veilig zijn. ,,Ik schrok vrijdag van het verhaal in de krant.’’ Deze krant schreef toen dat de trappen in oktober werden afgesloten na meerdere valpartijen. Eén ambtenaar liep daarbij ‘behoorlijke verwondingen’ op, aldus Knops. ,,Ik betreur dat.’’



Een eerdere test die de problemen moest verhelpen, bood geen soelaas. Deze week wordt een nieuwe poging gewaagd, beloofde de CDA-bewindsman. De staatssecretaris ging voor het Vragenuurtje zelf poolshoogte nemen in het pand waar het ministerie van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen. Zijn oordeel: ,,Ik zou ze zelf niet in mijn huis willen, maar dat is een kwestie van smaak’’, zei Knops over de zwarte designtrappen.



Hij benadrukte voortaan ‘strakker te zitten’ op verbouwingen. ,,Bij ieder ontwerp moeten we niet alleen kijken of het mooi is, maar ook of het functioneel is.’’ Daarbij doelde Knops ook op de grote verbouwing van het Binnenhof, die in 2020 van start gaat.