Staande ovatie voor Rutte na speech in Canadees parlement

De wereldorde staat onder druk nu het machtigste land ter wereld onder president Trump tegen heilige huisjes aanschopt. Trump zit internationale handel dwars met importtarieven en heeft weinig waardering voor de NAVO en handelsorganisatie WTO. Canada en Nederland maken zich juist allebei hard voor behoud van de rol die de WTO, de NAVO en de VN in de wereld spelen.

,,Het systeem dat we gebouwd hebben vertoont barsten,” zei Rutte in het Canadese parlement, dat hem de eer gunde de parlementariërs toe te spreken vanwege de speciale relatie met ons land. Canadezen verjoegen in 1945 de Nazi’s uit Nederland en de Koninklijke familie vluchtte in de oorlog naar Ottawa.

,,Het is waar dat globalisering en het multilaterale systeem niet alle landen en mensen gelijk bevoordelen,” zei Rutte. ,,We moeten samenwerken om het systeem te hervormen en verbeteren.”

Brexit

Nederland en Canada hebben onder meer een speciale rol na de Brexit, meent Rutte. Van alle Europese economieën is de Nederlandse het meest verweven met de Britse, een groot deel van de Canadese handel met Europa komt naar het continent via het Verenigd Koninkrijk.

,,Laten we niet overdreven reageren,” riep Rutte op. ,,Ik geloof dat we moeten blijven investeren in de transatlantische relatie.” Hij wil dat Nederland en Canada samenwerken aan het verstevigen van de banden tussen Noord-Amerika en Europa.

Volledig scherm Mark Rutte tijdens zijn toespraak in het Canadees parlement © REUTERS

Canada heeft daar wel oren naar. Premier Justin Trudeau prees de Nederlandse rol in de wereld. ,,Canada en Nederland hebben waarden gemeen: een sterk plichtsbesef en inzet voor eerlijkheid,” zei hij. ,,In de strijd tegen het fascisme waren we voorvechters van vrijheid, mensenrechten en democratie. Die strijd gaat door.”

‘Thank you, Canada’

Rutte nam uitgebreid de gelegenheid om de Canadezen te bedanken voor hun inspanningen in de Tweede Wereldoorlog. ,,Thank you, Canada,” sprak hij driemaal uit, waarop de parlementsleden een staande ovatie uitdeelden. ,,We voelen ons diep verbonden met Canada, en we zullen de moedige Canadese soldaten die het licht van de vrijheid naar ons land droegen in zijn donkerste dagen, voor altijd dankbaar zijn,” zei Rutte.

Hij bedankte in het bijzonder Don White (94), een van de Canadese soldaten die Leeuwarden bevrijdde. White was aanwezig bij een kranslegging bij het Canadese oorlogsmonument, getooid met oranje sjaaltje tegen de vrieskou, en luisterde in het parlement op de voorste rij mee. Het luidste applaus van de Canadese parlementariërs was voor de veteraan.