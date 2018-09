Spoedoverleg in Den Haag over Afrikaanse varkenspest

LTO Nederland voert spoedoverleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Belgische wilde zwijnen die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Volgens de landbouworganisatie is het voor het eerst dat de besmettelijke dierziekte zo dicht bij Nederland is aangetroffen.