SP’er Hijink vertrekt uit Kamer: ‘Onze drie jongens verdienen een vader die er vaker voor hen is’

SP-Kamerlid Maarten Hijink vertrekt uit de Tweede Kamer. Het werk daar ‘grijpt hard in op je privé- en gezinsleven’, zo stelt hij in een verklaring op de site van de SP.

Hijink werkt al sinds 2006 bij de Tweede Kamerfractie van de SP, onder andere als persvoorlichter. In 2017 werd hij zelf gekozen als Kamerlid. ‘De Tweede Kamer is een plek waar je voor mensen het verschil kunt maken, zelfs móet maken', stelt Hijink. Die baan vindt hij ‘heel bijzonder’ en deed hij ‘met veel plezier'. ‘Tegelijk is het ook een heel intensief bestaan.’

De impact op zijn privéleven is voor hem nu de reden om er ‘na al die jaren een punt achter te zetten'. ‘De steun thuis is en blijft onvoorwaardelijk', benadrukt hij, maar hij wil daar nu meer tijd voor vrijmaken. ‘Onze drie jongens verdienen een vader die er vaker voor hen is.’

De afgelopen tijd vertrokken vaker Kamerleden omdat het werk een te grote wissel trok op hun privéleven. Soms zelfs met een burn-out of overspannenheid tot gevolg. Zo vertrok afgelopen najaar VVD’er Ockje Tellegen na een burn-out en maakte CDA-Kamerlid Harry van der Molen eind vorig jaar nog bekend te vertrekken, omdat hij ‘een aantal gezonde jaarringen om mijn stam’ nodig heeft. Sindsdien vroegen een aantal Kamerleden aandacht voor de hoge werkdruk in het parlement.

Zorg

In de Tweede Kamer hield Hijink zich vooral bezig met de zorgportefeuille, een van oudsher belangrijk dossier voor de SP. Hijink ageerde vaak tegen de ‘marktwerking in de zorg’ en pleitte in de coronacrisis voor een nieuwe opzet van de nationale GGD’en. Daarvoor schreef hij zelf een compleet nieuw plan.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sinds zijn studies op hbo en universiteit werkte Hijink al voor de Socialistische Partij, eerst voor Agnes Kant en later haar opvolger Emile Roemer. Hijink neemt donderdag afscheid. Hij wordt meteen opgevolgd door Jimmy Dijk, die nu fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Groningen is. Dijk is ook lid van het dagelijks bestuur van de landelijke partij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: