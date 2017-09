SP-top: interne kritiek is opgeklopt en grijsgedraaide plaat

Volgens Roemer wordt de SP getest. Kritiek die in de media belandt, gaat volgens hem een eigen leven leiden. ,,Dat raakt me”, aldus de partijleider. Volgens Meyer wordt de onjuiste suggestie gewekt dat hij ‘de baas’ zou zijn in plaats van de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de partij. ,,Was het maar waar, zou ik soms bijna zeggen.”

Te weinig op straat

Quote ,We zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij Mathé van Stralen Afgelopen week lag de SP onder vuur, nadat de partijtop de afdeling Hoorn verbood mee te doen aan de komende raadsverkiezingen. De lokale SP zou in die gemeente momenteel ‘te kwetsbaar en onvoldoende geworteld in de samenleving’ zijn. Leden zouden zich te weinig op straat vertonen. Ook de afdelingen in Den Helder, Rijswijk en Alkmaar kregen om vergelijkbare redenen geen toestemming mee te doen op 21 maart. Nog eens dertien afdelingen zijn nog in gesprek met het partijbestuur.

De Hoornse fractievoorzitter Mathé van Stralen uitte in de media felle kritiek op het besluit van de partijtop. ,,We zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij. Ron Meyer kan die omslag moeilijk maken, en met hem het hele hoofdbestuur." Ex-Kamerleden Sharon Gesthuizen, Tjitske Siderius en Farshad Bashir schaarden zich afgelopen tijd ook al in het kamp der criticasters.

Korte metten

De Partijraad maakte vanmiddag echter korte metten met de commentaren op de leiding. De afgevaardigden van de 160 afdelingen die de SP telt, spraken zich aan de interruptiemicrofoons unaniem uit voor de vereiste dat afdelingen acties op touw moeten zetten in straten en buurten, willen ze tevens meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

,,Zolang hier geen andere koers is vastgesteld, doen we het zo”, sprak de Doetinchemse fractievoorzitter Hans Boerwinkel fel, die verder zei wakker te hebben gelegen van de berichten in de pers. ,,Dit moet stoppen. De partij draait op vrijwilligers, die verdienen het niet om met al die negatieve verhalen geconfronteerd te worden.”

Dordrechter Ronald Portier haalde uit naar de media, die de SP ‘vijandig gezind’ zou zijn en onderdeel uitmaakt van ‘kapitalistische uitgeverijen’. ,,Er wordt gesproken over dictators en stalinisten, terwijl we deze afspraak samen hebben gemaakt.”

Niettang

Het meeste applaus – en een bloemetje van Roemer – ging echter naar de Hoornse afdelingsvoorzitter Yvonne Kostelijk, die openlijk afstand nam van ‘haar’ fractievoorzitter Van Stralen. ,,Wat één persoon in de media heeft geroepen, wordt zeker niet gedragen door het kader. Wij zijn hier heel erg boos over. Helaas heb ik geen niettang die ik op zijn mond kan doen.”

En zo bleken aan het einde van de middag de rijen weer gesloten. Voorzitter Meyer benadrukte dat de SP op 21 maart in meer gemeenten meedoet dan ooit tevoren, ondanks de afdelingen die verplicht een beurt moeten overslaan.