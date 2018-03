SP projecteert partijleider op panden multinationals

Zij fulmineert in een verkiezingsfilmpje tegen deze multinationals. Haar speech op de gebouwen, die ruim 2 minuten duurt, gebruikt Marijnissen om uit te halen naar de 'pakken-wat-je-pakken-kan directeuren van de grote bedrijven' die volgens Marijnissen forse salarissen opstrijken. Marijnissen claimt verder richting de gemeenteraadsverkiezingen, komende woensdag, dat de gewone burger steeds meer belasting moet betalen en de multinationals met miljardenwinsten - zoals Shell of ING - steeds minder. Een speciaal team van de SP, inclusief voorzitter Ron Meyer en partijsecretaris Lieke Smits, is vannacht urenlang bezig geweest om de projectie mooi in beeld te brengen voor een campagnefilmpje.

Openbare weg

De vraag is of het wel is toegestaan om vanaf de openbare weg beelden te projecteren op een gebouw dat niet je eigendom is. Volgens Meyer zit dat wel goed, omdat slechts sprake is van licht, waarop geen intellectueel eigendom zou rusten.



De politie is vannacht meerdere malen langs het SP-team gereden, maar heeft niets gedaan. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie geeft aan dat er geen overlast is gemeld. ,,We hebben zoiets wel eens eerder aan de hand gehad en hier geldt: als bedrijven of omwonenden er overlast van hebben, dan grijpen we pas in."