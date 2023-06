SP opent aanval op grote supermarkten met spotjes om grote winsten

'Da's leuk zakkenvullen!’

In de spotjes past de SP de tekst aan. Bij een prijsverhoging van melk - in 2020 in de bonus - van 0,79 cent naar nu 1,79, verandert de tekst ‘Dat is het lekkere van Albert Heijn’ in ‘Dat is het smerige van Albert Heijn'. Ook de Jumbo krijgt een veeg uit de pan van de SP. Voor een pak Almhof-yoghurt dat in september 2022 nog 1,99 kostte, betaalt de consument nu 2,92. De Jumbotekst ‘Da's leuk boodschappen doen’ verandert in: 'Da's leuk zakkenvullen!’