SP-leider Marijnissen loopt hersenschudding op

Kabinet: Gaswinning in Groningen stapsgewijs naar nul

14:02 Het kabinet gaat de gaskraan in Groningen stapgewijs volledig dichtdraaien. Uiterlijk in oktober 2022 moet de gaswinning tot onder 12 miljard kuub per jaar zijn gebracht. Dat maakt minister Wiebes (Economische Zaken) zojuist bekend.