SP-afdelingen niet ‘verkiezingsrijp’

“Het is geen kattenpis om voor vier jaar in de raad te zitten. Je moet wel kennis van zaken hebben en goed en capabel zijn.” Hij heeft begrip voor het deelnameverbod voor Den Helder, laat hij weten.



Eind vorig jaar bleek al dat het rommelde in Rijswijk. Het partijbestuur besloot om het partijlidmaatschap van wethouder Björn Lugthart te beëindigen vanwege een al langere tijd lopend meningsverschil over de afdrachtregeling.



In Alkmaar verbood het landelijk bestuur van de SP de afdeling in 2014 om deel te nemen aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling zou destijds organisatorisch te zwak zijn geweest en het zou ontbreken aan samenwerking. De afdeling heeft ook nu geen vaste eigen voorzitter.



Van Heijningen: ,,Alleen bij de afdeling Hoorn hebben we ondanks hun protest bepaald dat ze niet mee mogen doen. Bij de andere afdelingen worden zulke besluiten genomen in onderlinge harmonie."