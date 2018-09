Sophie in 't Veld opnieuw D66-lijsttrekker EU-verkiezingen

Het wordt de derde achtereenvolgende keer dat In 't Veld voor de Europese verkiezingen de D66-kar trekt. Die worden in Nederland op 23 mei volgend jaar gehouden. Partijvoorzitter Letty Demmers: ,,Het Landelijk Bestuur is verheugd om met zo'n sterke kandidaat en iemand met bewezen kwaliteit de verkiezingen in te gaan." In 't Veld versloeg haar rivalen Marietje Schaake en Felix Klos.



Fractiegenoot Schaake (39) liet eerder weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het EU-parlement als ze het lijsttrekkerschap niet zou winnen. Ook in 2014 werd ze al eens door In 't Veld verslagen.



Klos (26), de voormalig woordvoerder en speechschrijver van partijleider Alexander Pechtold, haalde het minste van de stemmen. De onlinestembus sloot zondag.