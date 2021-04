Slotsom ‘bezinningsweekeinde’: D66 en CDA sluiten Rutte (nog) niet uit, ChristenUnie en SP doen dat wel

Henk Kamp: ‘Wat meer respect voor de VVD en VVD-kie­zers mag best’

2 april Hoewel zijn naam wordt genoemd, is VVD-prominent Henk Kamp (68) niet in de race voor de functie van informateur, laat de oud-minister en voormalig informateur weten. ,,Ik ben er al vier jaar uit, ze moeten hun ding doen in Den Haag.”